Blues Sky derby: l’Olimpus Roma vince con il Lido di Ostia

Calcio d’inizio, la squadra di D’Orto, che fa a meno degli squalificati Bagatini e Dimas, parte bene ed è Nicolodi ad impensierire subito Di Ponto che manda in angolo. Passano pochi minuti e a 4’40’’ Marcelinho inizia a riempire il tabellino concretizzando perfettamente una ripartenza. 0-1, Blues in vantaggio. Il Lido di Ostia cresce molto e cerca il pareggio, prima con capitan Barra che colpisce la traversa poi con Jorginho, l’ex di turno. Allenta la pressione Caio Junior, pregevole movimento a rientrare sul piede perno, con un gran tiro sfiora il palo lontano sulla sinistra del portiere lidense, di poco a lato. Mentre il primo tempo sembra ormai che stia per scadere, Leandro pareggia i conti per l’1-1 che a nove secondi dalla sirena ristabilisce la parità. Ultimi venti minuti. Il momentaneo pareggio dura poco. A 3’19’’ angolo per l’Olimpus Roma, sincronismi perfetti: passaggio di D'Eugenio al millimetro e conclusione al volo di rara precisione, bellezza e potenza di Rafinha che si presenta così ai tifosi Blues. 1-2 a 3’19’’. Lido di Ostia sempre in partita, prova il forcing e lo fa in maniera molto pericolosa con Recasens prima e Sanchez e Jorginho poi. La squadra di D’Orto è attenta sotto porta e sfrutta le ripartenze nel momento di massimo sforzo degli avversari alla ricerca del nuovo pareggio. Nicolodi lotta e conquista una palla preziosissima, la passa a Caio Junior che in zona d'attacco scarica su Rafinha che fa capire a tutti gli appassionati che la potenza sulla rete del vantaggio non era un caso isolato. Altro missile, altro gol e ipoteca sulla gara. 1-3 a 17’11’’. Power play del Lido di Ostia, Tres a porta sguarnita ma la sfera rotola di poco a lato, negli ultimi istanti nella metà campo Blues non c’è più spazio né tempo. Il derby se lo aggiudicano gli uomini di D’Orto che consolidano il terzo posto alla fine del girone di andata e conquistano, alla E-R Arena, la seconda vittoria con lo stesso punteggio, con una doppietta e con il premio MVP assegnato ad un giocatore Blues: 3-1 fu anche contro la L84, la L84 che sarà proprio la prossima avversaria dell’Olimpus Roma. A Settimo Torinese, sabato prossimo, visto il rinvio della gara di mercoledì 16 con il Sandro Abate valevole per la 16° giornata.