L'Atletico Morena cade a Marino

Squadra in casa Bi.Ti. Calcio

Gran colpo del Bi.Ti. Calcio che in casa ha battuto per due a zero l'Atletico Morena.

La partita

I padroni di casa del Bi.Ti.Calcio non hanno mai sofferto l'Atletico Morena, favorito sulla carta. La formazione di mister Rocconi, sblocca la sfida con le reti del capitano Fanasca, attuale capocannoniere del campionato e di Mucilli. Fra la formazione di Marino, si registra l'esordio di Stefani, classe 2002.

La classifica

Con questo successo il Bi.Ti.Calcio sale a quota 21 punti, a -1 proprio dall'Atletico Morena.