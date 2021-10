Bi.Ti.-Valmontone termina in pareggio

Il Bi.Ti. pareggia in casa contro la Città di Valmontone all'esordio nel campionato di Promozione

Termina con un pareggio per 1 a 1 fra il Bi.Ti. Marino e la Città di Valmontone alla prima giornata del campionato Promozione.

La partita

Al Domenico Fiore di Marino, i gol arrivano tutti nel primo tempo. A passare in vantaggio è il Valmontone con la rete di Ciampi al 32esimo. nel recupero del primo tempo il Bi.Ti. trova il gol del pareggio con Blasi.

Il calendario

Il Valmontone cercherà la prima vittoria in campionato nel prossimo turno in casa contro la Virtus Roma. Il Bi.TI. andrà in trasferta sul campo del Vicovaro.