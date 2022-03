Bi.Ti.Calcio-Bellegra 1-0: Mucili-gol allo scadere

Il Bi.Ti.Calcio batte per uno a zero fra le mura amiche il Bellegra per uno a zero.

La partita

La partita fra la formazione di Marino e il Bellegra è molto equlibrata. Il Bi.Ti ci mette qualcosa in più in termini di convinzione e cattiveria agonistica. Nel secondo tempo i padroni di casa creano più occasioni giocando per la maggior parte della frazione di gioco nella metà campo avversaria. Il gol della vittoria arriva soltanto negli ultimi istanti quando ormai il pareggio sembrava essere il risultato finale. Decisivo Mucili.

La classifica

Il Bi.Ti.Calcio con questo risultato sale a quota 29 punti, soltanto a due lunghezze dal Bellegra fermo a 31.