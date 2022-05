Roma Feyenoord, i biglietti per la finale di Conference league a Tirana. Tutte le informazioni

La Roma in una finale, perlopiù europea, non è una cosa che si vede spesso. Mourinho è riuscito dopo 31 anni dall'ultima volta a riportare i giallorossi in una finale europea e i tifosi romanisti che in casa hanno trascinato al successo Pellegrini e compagni sono pronti a sostenere la squadra anche a Tirana sede della finale di Conference League. Per farlo però dovranno far un gran sacrificio economico.

I costi del volo Roma-Tirana

I più fortunati, e scommettitori, hanno fatto l'affare comprando dopo l'andata contro il Leicester i biglietti aerei da Roma a Tirana spendendo circa 120 euro. Adesso la situazione è più complicata. Infatti partendo da Fiumicino il giorno 25 data della finale si dovranno spendere circa 300 euro, salvo qualche offerta last minute. Arrivando a Tirana invece il giorno prima, il 24 invece la cifra media è di 200 euro. Per andata e ritorno la cifra varia dai 500-600 euro di base.

Alternativa traghetto

In alternativa i tifosi potranna andare al seguito della Roma prendendo il traghetto Bari-Durazzo con partenza il 24 maggio e arrivo il 25 senza auto e senza cabina, per un totale di 10 ore di viaggio (a cui va aggiunto l'arrivo in Puglia e il trasferimento a Tirana) è di circa 80 euro che diventa superiore ai 120 considerando trasferimento in treno verso il capoluogo pugliese e poi verso la Capitale albanese.

La Roma e i biglietti

La Roma per la finale potrà contare su circa 7000 biglietti. più 3000 messi gratuitamente a disposizione dall'Uefa. Il club capitolino subito dopo aver battuto il Leicester ha dato informazioni più chiare su ticket e ha fatto un regalo a un gruppo di tifosi. Infatti la Roma ha voluto premiare i 166 abbonati presenti in casa del Bodo/Glimt durante la disfatta della squadra di Mourinho, regalando loro i biglietti per la finale di Conference League. Il club ha aggiunto "che ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri biglietti a propria disposizione: dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 6 maggio, potranno infatti registrarsi a un concorso. I fortunati vincitori riceveranno un codice univoco e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito. Il link al portale della Uefa sarà comunicato ai tifosi nella e-mail che conterrà anche il codice vinto".

La Uefa intanto ha messo dei paletti per il costo dei biglietti che non devono superare i 180 euro. Quindi per sedere all’Arena Kombëtare di Tirana, contro il Feyenoord per la finale di Conference League probabilmente bisognerà spendre fra i 50 e i 160 euro.

In totale quindi il tifoso romanista, fra mezzi di trasporto e biglietti per la partita, "rischia" di dover spendere fra i 600 e 800 euro per seguire la Roma.