Roma Feyenoord, caccia ai biglietti sul sito dell'Uefa

È febbre da finale per i tifosi della Roma. Il tormentone biglietti per Roma Feyenoord è tutt'altro che chiuso: tutti vogliono esserci, pochi ci riusciranno e pochissimi sono già certi di avere il biglietto. Si tratta dei 166 abbonati presenti a Bodo, in Norvegia, in occasione della terribile sconfitta per 6 a 1. A loro la società ha regalato il tagliando. Altri 2mila biglietti sono stati sorteggiati con una lotteria, il cui esito è stato comunicato ai fortunati venerdì sera via mail.

In basso il testo della mail ricevuto dai più fortunati

Animo in pace per il resto dei romanisti? Assolutamente no. Gli occhi sono ora puntati sul sito dell'Uefa dove da martedì 12 saranno in vendita il resto dei biglietti, previa registrazione. In vendita libera tra gli 8mila e i 10mila tagliandi. Acquirenti non solo i romanisti, ma anche i tifosi olandesi del Feyenoord.

L'Arena Kombetare di Tirana può ospitare 21mila spettatori, che - visti i cuscinetti di sicurezza per evitare il contatto tra i tifosi - diventeranno 19mila. Tanti i tifosi romanisti che stanno organizzando la trasferta, a prescindere dal possesso del biglietto. Fari puntati sui traghetti in partenza il 24 sera da Bari per Durazzo e sui charter il cui costo non dovrebbe superare i 500 euro. Già esauriti i biglietti aerei.

Difficile immaginare la possibilità di acquistare sul posto, tramite bagarini, i biglietti. L'Uefa ha infatti bandito i biglietti cartacei ed imposto di scaricare l'app dove verrà inviato il biglietto. Chi, tra i sorteggiati, vorrà cedere il biglietto, potrà farlo attraverso il sito dell'Uefa compilando un link e inserendo il nome del nuovo assegnatario.