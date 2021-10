Vicovaro-Bi.Ti 1-2 | Partita rocambolesca con tre gol e tre espulsioni

Partita rocambolesca al Berenghi fra il Vicovaro e il Bi.Ti. Calcio. Gli ospiti vincono per 2 a 1 in rimonta con i padroni di casa rimasti in 8 per tre espulsioni e tante polemiche.

La partita

Il Vicovaro passa in vantaggio con Catracchia ma subisce il pareggio con il gol di Carpani. La rete del Bi.Ti. però scatenano le proteste dei giocatori del Vicovaro che lamentano un fuorigioco e un calcio di rigore, a loro favore, non assegnato. Le forti proteste spingono il direttore di gara ad una doppi espulsione per i padroni di casa che restano in nove. Il nervosismo è alle stelle e un brutto intervento su Bianchi porta l'arbitro ad estrarre il cartellino rosso per un altro giocatore del Vicovaro che resta in otto. Con il vantaggio di tre uomini, il Bi.Ti trova la rete della vittoria con Mucili che di testa trasforma in gol un bell'assist di Balistrieri.

La classifica

Con questo rocambolesco successo, il Bi.Ti. sale a quota 4 punti in classifica mentre il Vicovaro resta fermo ad un punto.