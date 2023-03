Bi.Ti., Maggio: "Tripletta emozione incredibile. Vogliamo il secondo posto"

Nella ventiquattresima giornata del D del campionato di Promozione la Bi.Ti. ha battuto per quattro a uno la Vivace Grottaferrata blindando il terzo posto in classifica e mettendo il mirino sull’Atletico Morena, seconda forza del Girone distante soltanto due punti dalla formazione di Marino. MVP della partita Matteo Maggio autore di una tripletta e scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone D.

Maggio, attaccante classe 2004 ha parlato così in esclusiva a RomaToday della vittoria contro la Vivace Grottaferrata: “Abbiamo dominato il primo tempo chiudendolo avanti per due a zero con una rete mia e una di Turmalai. Nel secondo tempo loro accorciano le distanze ma poi noi segniamo il terzo e il quarto gol e portiamo a casa i tre punti”.

L’attaccante ha segnato ben tre gol: “Ho il pallone a casa, incorniciato e con la firma di tutti i compagni. È stata un’emozione grandissima. Segnarne uno è emozionante, due tanto, tre ti fa esplodere il cuore di gioia”. Maggio ci descrive la sua tripletta: “Il primo è stato col destro ad incrociare da dentro l’area su assist di Bianchi. Il secondo simile su un grande assist Scacchetti. Il terzo l’ho fatto di testa su cross di Vallunghi”. Con questa tripletta Maggio sale a quota cinque gol e l’attaccante ha chiaro il suo obiettivo per questo finale di stagione: “Vorrei entrare in doppia cifra. È difficile ma ci proverò”.

L’obiettivo stagionale della Bi.Ti. invece è cambiato nel corso della stagione, più che per demeriti della squadra per la stagione strepitosa del Valmontone (imbattuto e ormai ad un passo dal salto in Eccellenza, ndr). Per la formazione di Marino ora l’obiettivo è arrivare al secondo posto: “Il presidente ci ha parlato negli spogliatoi qualche settimana fa. L’obiettivo ad inizio stagione era il primo posto adesso è scalato di una posizione. Dobbiamo raggiungere il secondo posto con le unghie e con i denti”. Il duello è con l’Atletico Morena con lo scontro diretto ancora da giocare, ma prima (domenica 2 aprile, ndr) per la Bi.Ti. ci sarà la trasferta a Velletri: “Mi aspetto una partita maschia, difficile come ormai tutte. Mancano sei partite, siamo a fine campionato noi dobbiamo raccoglierne il più possibile”.

In conclusione Maggio ci rivela il suo idolo e la sua fede calcistica: “Da romanista il mio idolo è Francesco Totti. Sono cresciuto con lui e in campo gioco in avanti e cerco di ispirarmi a lui il più possibile”.