Bi.Ti.Calcio-Vivace Grottaferrata 1-0: Fanasca decisivo allo scadere

Squadra in casa

Squadra in casa Bi.Ti. Calcio

Il Bi.Ti.Calcio in casa vince per uno a zero una partita sentitissima contro la Vivace Grottaferrata nella ventiseiesima giornata del Girone D.

La partita

La partita molto sentita sia dal Bi.Ti.Calcio e dalla Vivace Grottaferrata si decide soltanto nel recupero. Al 93esimo infatti Fanasca realizza il rigore della vittoria per la formazione di Marino. Per l'attaccante si tratta del ventesimo gol stagionale.

La classifica

Il Bi.Ti.Calcio con questa vittoria conquista il 44esimo punto del suo campionato. La Vivace Grottaferrata frena e si ferma a quota 37.