Bi.Ti.Calcio-Villa Adriana sospesa. Ecco perché

La partita valida per la 10ma giornata del Girone D fra Bi.Ti.Calcio e Villa Adriana è stata sospesa.

Il motivo del rinvio

La sospensione della partita a Marino fra Bi.Ti.Calcio e Villa Adriana è stata sospesa a causa del maltempo. La sfida infatti è stata interrotta al quinto minuto del primo tempo per del vento fortissimo. La partita era ancora ferma sul risultato di zero a zero. La data del recupero non è ancora stata fissata.