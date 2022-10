Bi.Ti.-Bellegra 1-2: Nuzzi e Antonucci sbancano Marino

Il Bellegra sbanca il Domenico Fiore di Marino casa del Bi.Ti per due a uno nella quarta giornata del Girone D del campionato Promozione. Decisiva la rete di Antonucci nel finale di gara.

La partita

La partita si mette subito bene per il Bellegra che trova la rete al decimo con Nuzzi. L'attaccante esterno dal vertice dell'area di sinistra si accentra e lascia partire un grande destro mettendo il pallone all'incrocio sul palo lontano. Il Bellegra sfiora il raddoppio con Marvosi che però spreca davanti al portiere. Al 26esimo del primo tempo piove sul bagnato per la Bi.Ti che resta in 10 per l'espulsione di Di Gioacchino reo di una brutta entrata su Nuzzi. Nella ripresa il Bellegra cala il ritmo e nonostante l'inferiorità numerica i padroni di casa trovano il pareggio: punizione di Scacchetti, il portiere para ma sulla respinta si avventa Vartolo che fa 1 a 1. Il Bellegra reagisce: sull'asse Marvosi-Caramanica quest'ultimo serve all'indietro la corrente Antonucci, neo entrato, che con un tap in trova la rete della vittoria. Nel finale clamorosa occasione per Fanasca ma Ludovici con un ottimo intervento nega il pareggio alla formazione di mister Rocconi.

La classifica

Vittoria di spessore per il Bellegra, in trasferta contro un avversario sulla carta favorito. Nuzzi e compagni con questo successo il Bellegra sale a quota 9 punti, a -1 dalla testa della classifica. Il Bi.Ti (una partita in meno) resta fermo a 4 punti.