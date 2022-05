Bf Sport-Zena 3-3: pareggio show al Gudini

Termina ocn uno spettacolare tre a tre la sfida fra Bf Sport e Zena, partita valida per la 29esima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

In vantaggio vanno gli ospiti con con Petrangeli che ruba un retropassaggio maldestro e insacca. Poco dopo pareggiano i padroni di casa, che già con Pangallozzi più volte avevano severamente impegnato il sempre ottimo Haimana. Bernardini poi a fine frazione raddoppia per lo Zena su altra distrazione difensiva, con accelerazione vincente di Libertini e passaggio rasoterra raccolto con perfetto tempismo. I padroni di casa non mollano, e prima realizzano il due a due su svarione difensivo dello Zena e poi effettuano il sorpasso su azione fotocopia. A rimettere la partita in parità di pensa Dolce, affonda dalla fascia al centro e trafigge il portiere della BF Sport con un rasoterra all'angolo destro.

La classifica

Con questo risultato il Bf Sport ha conquistato il punto salvezza salendo a quota 42 punti. Lo Zena già tranquillo conquista il suo 45esimo punto in campionato.