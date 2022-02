Bf Sport-Settebagni 2-1: Vittoria di misura per i gialloneri

Squadra in casa

Squadra in casa Bf Sport

Vittoria casalinga per il Bf Sport che batte per due a uno il Settebagni nella partita valida per la sedicesima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

La partita la sbloccano i padroni di casa nel primo tempo grazie alla rete di Ciaramelletti. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio giallonero firmato Cioffi. A nulla serve il gol ospite di Gatti.

La classifica

Il Bf Sport con questa vittoria sale a quota 26 punti portandosi a -1 dalla zona playoff. Settebagni fermo a quota 19.