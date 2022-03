Bf Sport, Gentili: "Punto importante"

Il Bf Sport in rimonta ha conquistato un punto contro la Romulea nella 19esima giornata del Girone B. I gialloneri dopo essere passati in svantaggio (gol di Mastromattei) nel primo su una propria disattenzione, hanno trovato nella ripresa il gol dell'uno a uno con un colpo di testa di Cioffi.

Le parole di Gentili

Al termine della partita, l'allenatore del Bf Sport, Gentili vede il bicchiere mezzo pieno per una "bella partita fra due ottime formazioni". Ecco le parole del mister dei gialloneri: "È stata una buona partita tra due ottime squadre. Purtroppo nel primo tempo abbiamo subito gol per una nostra disattenzione, poi nella ripresa ho cambiato sistema di gioco ed è arrivato il pareggio. Peccato per qualche occasione non sfruttata perché poteva arrivare qualcosa in più. Ci teniamo questo punto e muoviamo la classifica: faccio però i complimenti a tutti. Adesso attendiamo i sorteggi per la Coppa Lazio, così conosceremo i nostri avversari”.