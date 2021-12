Sconfitta casalinga per il Bf Sport

Squadra in casa

Squadra in casa Bf Sport

Il Bf Sport cade in casa per 2 a 1 contro il Nomentum.

La partita

Il Bf Sport controlla la partita ma dopo aver chiuso il primo tempo sullo zero a zero va sotto nel punteggio. Infatti nella ripresa il Nomentum sblocca la partita con Tiscione e poi raddoppia con Bornigia. Sotto di due gol, nel finale di partita i gialloneri accorciano le distanze con Cavallari ma il risultato non cambia più.

La classifica

Nonostante la sconfitta il Bf Sport resta al terzo posto con 23 punti. Il Nomentum sale a quota 20.