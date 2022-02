Bf Sport, Zepponi: "Partita vergognosa"

La sconfitta del Bf Sport contro lo Sporting Montesacro ha lasciato l'amaro in bocca ai gialloneri. La dirigenza della formazione di Rieti non ha gradito la prestazione della squadra e per questo ha pubblicato un duro comunicato.

La partita

La rabbia della dirigenza del Bf Sport nasce dalla sconfitta contro lo Sporting Montesacro. I gialloneri hanno perso la sfida dopo essere passati in vantaggio e con l'uomo in più per tutto il secondo tempo e parte del primo. Il Bf ha sprecato la grande partita subendo la rimonta targata Borrelli, nei minuti finali.

Il comunicato

Tutta la rabbia del Bf Sport emerge nel duro comunuicato pubblicato dal club si è soffermato il vicepresidente Matteo Zepponi. Ecco le sue parole: "Posso dire senza troppi giri di parole che ieri è stata una partita davvero vergognosa. Abbiamo giocato in superiorità numerica dal 35esimo del primo tempo fino al triplice fischio e quando siamo rientrati in campo, nel secondo tempo, non solo non abbiamo concretizzato il colpo del ko, ma abbiamo subito una clamorosa rimonta e incassato il 4-3. Ho visto una squadra senza attributi e questo atteggiamento non mi è piaciuto. Mercoledì abbiamo la Coppa, una competizione nella quale crediamo molto, come crediamo anche nel campionato, e tutti noi della società ci aspettiamo un cambio immediato di atteggiamento”.