Gol e tante emozioni, Bf Sport-Guidonia finisce in pareggio

Termina col risultato di due a due la sfida fra Bf Sport e Guidonia, match valido per la settima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

A sbloccare la partita sono i padroni di casa al minuto 25. Il Bf Sport passa in vantaggio con Cavallari, bravo in rovesciata a spingere il pallone in rete al termine di un'azione tambureggiante dei suoi. La reazione del Guidonia è però immediata. Al 29esimo infatti Cioffi servito bene in verticale a tu per tu con il portiere non sbaglia. Nella ripresa piovono occasioni da una parte e dall'altra. A ripassare in vantaggio è il Bf Sport ancora con Cavallari. Il numero 10 sigla il 2 a 1 direttamente da calcio di punizione con una pennellata dal limite. Come successo nel primo tempo però il Bf Sport spreca il vantaggio e viene rimontato dagli ospiti. Per il Guidonia va in rete ancora Cioffi che sugli sviluppi di calcio piazzato pareggia la partita ma anche la sfida nella sfida con Cavallari.

La classifica

Il Bf Sport con questo pareggio sale a quota 11 punti in classifica, a ridosso delle primissime posizioni. Guidonia fermo al penultimo posto con quattro punti.