Bf Sport-Castrum Monterotondo 2-0: gialloneri al secondo posto

Il Bf Sport vince per due a zero in casa contro il Castrum Monterotondo nella partita valida per la ventunesima giornata del Girone B.

La partita

ll Bf Sport senza troppa fatica supera il Castrum. Sblocca la partita Poddesu che indirizza l'esito dell'incontro. A chiudere i conti ci pensa Cavallari che dal dischetto sigla la rete del due a zero finale. Da segnlare il brutto infortunio capitato a Leonardo Fiore del Castrum Monterotondo.

La classifica

Con questo risultato il Bf Sport sale al secondo posto della classifica, aspettando i posticipi, con 36 punti. Castrum fermo a 15.