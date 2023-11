Andrea Bernardini è il nuovo allenatore del Tor Lupara

Il Tor Lupara ha annunciato il suo nuovo allenatore dopo l'esonero di mister Lauretti. Il presidente Olivieri ha optato per una soluzione interna affidando l'incarico a mister Andrea Bernardini.

Bernardini conosce bene l'ambiente essendo l'allenatore della Juniores del Tor Lupara. La sua promozione alla prima squadra però non comporterà l'addio delle giovanili. Infatti l'allenatore seguire sia la Juniores che la Prima Squadra. "Una scelta per la crescita del club e per rasserenare tutto l'ambiente" spiega Olivieri.

Questo l'annuncio del presidente Olivieri: "Ringrazio mister Lauretti e il suo staff, ma abbiamo deciso di interrompere i rapporti per divergenze sul progetto tecnico. Ho dato l'incarico a mister Andrea Bernardini che allenerà sia la Juniores che la Prima Squadra in modo che i due gruppi abbiano un'idea calcistica simile. L'obiettivo è inserire in prima squadra parte del nostro vivaio e far crescere la società. Bernardini ha dimostrato grandi competenze, ci conosciamo da anni e sceglierlo fa stare tutti più sereni".

A mister Bernardini il compito di risollevare il Tor Lupara che con 7 punti naviga nelle zone basse di classifica del Girone B.