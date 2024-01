Belotti è l'eroe che i tifosi della Roma non meritavano L'attaccante di riserva dei giallorossi è l'unico tesserato romanista parlare dopo la partita col Milan. Fotografia di una squadra senza anima

Belotti (foto Foto Marco Alpozzi/LaPresse)

Il post partita di Milan-Roma è stato peggio del post gara di Roma-Atalanta. Contro i nerazzurri di Bergamo nessun tesserato giallorosso si è presentato ai microfoni, sempre a supporto della narrazione che il sistema e il palazzo stanno arrestando la corsa romanista (non si sa verso dove), contro i rossoneri (non dei marziani) a metterci la faccia è stato Andrea Belotti. Sì proprio l’attaccante di riserva della squadra ha dovuto parlare ai microfoni dell’ennesima serata storta di una squadra senza anima. Belotti non è l’eroe che i tifosi meritavano.

“I tifosi della Roma meritano di più” dichiara il Gallo. Dice bene l'eroe (visto che almeno lui si è presentato) con la maglia numero 11 ma intanto i tifosi attendono ancora una semplice parola: “scusa”.

Sold-out su sold-out, in casa e in trasferta la squadra è sempre accompagnata da un incessante tifo e solo per questo i tifosi non meritavano Belotti. Solo il Gallo, e poi silenzio assordante da parte della società che pensa al futuro, mentre il presente va a rotoli (eliminazione per mano della Lazio in Coppa Italia, secondo posto in un girone di Europa League ai livelli del peggiore girone di Conference League, nona posizione in campionato) con Tiago Pinto (dimissionario e che sta guidando il mercato, follia) che parla nel pre-gara, e nessun dirigente nel post.

Nei corridoi di San Siro si presenta l’attaccante di riserva. E il titolare? Lukaku è disperso fra lo Stadium di Torino e San Siro, già perché quando si parla di big match Big Rom si fa "Small (-ing)" ovvero desaparecido. Così tanto che nemmeno calcia il rigore in partita lasciando l’incarico a Paredes, con l’argentino secondo le dichiarazioni di Belotti rigorista designato. Assurdo. Il capitano? Come sparare sulla Croce Rossa. Pellegrini, al netto di una discreta prestazione individuale nella seconda parte del secondo tempo, non mostra la leadership in campo e fuori che il capitano della Roma dovrebbe avere. Al contrario mostra sempre una tenuta fisica molto discutibile.

Non parla nemmeno Mourinho, squalificato dal Palazzo e dunque nessuna polemica. Almeno in questo caso i tifosi si sono evitati commenti su rigori antichi e moderni invece di ricevere risposte sul perché la Roma (anche con Dybala in campo) non segna in campionato su azione dalla sfida col Napoli del 23 dicembre 2023. Perchè sul non gioco si sa già tutto.

Belotti non è l’eroe che i tifosi meritavano, ma in generale questa Roma non è la squadra che questi tifosi meritano.