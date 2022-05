Bellegra-Valmontone 3-1: un super gol di Matozzo non basta, cadono ancora i giallorossi

Il Valmontone cade ancora ed esce sconfitta dalla trasferta di Bellagra per tre a uno nella 28esima giornata del Girone D del campionato Promozione.

La partita

Pronti via e il Bellegra è in vantaggio. Al secondo minuto infatti i padroni di casa sbloccano la partita con un traversone dalla destra tramutato in rette da Titocci dentro l'area. All'ottavo arriva il raddoppio con un destro rasoterra dalla distanza di Caramanica che trova l'angolino. Quello che succede dopo è incredbile. Dopo il gol del Bellegra, col pallone al centro del campo per la ripresa del gioco Matozzo calcia e trova un clamoroso gol da centrocampo. Gol pazzesco. Al 39esimo però il Bellegra riallunga sempre con Titocci che con un tocco morbidissimo batte il portiere in uscita. Nella ripresa il risultato non cambia e il Valmontone cade ancora in questo finale di stagione.

La classifica

Il Valmontone resta fermo a quota 49 subendo il sorpasso proprio del Bellegra che sale a 50 punti.