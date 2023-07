Bellegra, ribaltone in panchina: fuori Sarnino, dentro Scotto Di Clemente

Un fulmine a ciel sereno in casa Bellegra. Infatti Aurelio Sarnino tecnico dei castellani ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra per motivi personali. Il club però non ha perso tempo è ha chiuso per Scotto Di Clemente.

Sarnino che ha condotto la squadra ad un ottimo quarto posto. Poche ore fa però l'addio per motivi di lavoro e personali. La società si è dichiarata dispiaciuto per l'addio ma ha preso atto della scelta del tecnico accentandone le dimissioni e ringraziandolo per il lavoro svolto.

Al posto dell'ex Valmontone, sulla panchina del Bellegra arriva Daniele Scotto Di Clemente. Ex calciatore noto nel calcio regionale laziale, Scotto Di Clemente è stato per quattro anni capitano dei rossoblù in Serie D quando si chiamava Serpentara.