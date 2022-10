Bellegra-Paliano 3-0: Sarnino cala il tris al Savoia

Squadra in casa

Squadra in casa Bellegra

Il Bellegra di mister Sarnino con una partita perfetta batte in casa il Paliano per tre a zero nella prima giornata del Girone D del campionato di Promozione

La cronaca

Al Savoia il Bellegra sblocca il match al 33esimo con Titocci. Il capitano dei padroni di casa trova il gol dopo un perfetto uno-due all'interno dell'area col centravanti Basilico. Nella ripresa la formazione di Sarnino dilaga. Al 50esimo Signorino (al terzo gol consecutivo, primo in campionato) raddoppia. Il classe 2004 è bravo a ribadire in rete una respinta corta del portiere Reali. Al 58esimo arriva il terzo del del Bellegra con Nuzzi. Il numero 10 chiude i conti sfruttando il secondo assist di giornata di Basilico.

La classifica

Grazie ad una vittoria netta e convincente il Bellegra conquista i primi tre punti del suo campionato. Niente da fare per il Paliano che rinvia l'appuntamento con i primi stagionali.