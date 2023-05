Bellegra, Nuzzi: "Ottima stagione personale e di squadra. Del Piero il mio idolo"

Il Bellegra ha battuto per due a zero nella trentesima giornata del Girone D lo Sporting Ariccia. Nella sfida che non aveva nessuna posta in palio, con le due squadre senza problemi di classifica, ha brillato la stella di Mattia Nuzzi autore della doppietta che ha deciso l’incontro e scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone D. Per Nuzzi non si tratta della prima presenza in questa speciale classifica.

Mattia Nuzzi, attaccante classe 2001, parla così della vittoria contro lo Sporting Ariccia: “Il primo caldo ha influito sui ritmi della gara. L’abbiamo sbloccata presto e poi l’abbiamo portata a casa. Non una partita spettacolare ma che abbiamo vinto”. Nuzzi ci descrive i suoi due gol: “Nel primo gol sono arrivato per primo su una palla vagante in area di rigore, il secondo invece dopo aver controllato un lancio di un compagno, ho puntato un avversario e da fuori area ho tirato trovando la rete”.

Per Nuzzi una stagione esaltante con 17 gol, tre in più rispetto alla stagione precedente quando vestiva la maglia del Rocca Priora RdP: “L’obiettivo ad inizio anno era di raggiungere la doppia cifra. È stato il mio primo anno non da Under, volevo far bene e l’ho fatto. Peccato per aver sbagliato due rigori nelle ultime giornate!”. Sul futuro l’attaccante glissa: “Devo ancora parlare col Bellegra, ancora non ho deciso. Adesso la stagione è finita e voglio riposare”.

L’ottima stagione di Nuzzi va di pari passo con quella del Bellegra che ha chiuso il Girone D al quarto posto: “Abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Siamo una squadra a cui piace giocare a calcio e molto giovane con tanti 2000 e 20001. Siamo partiti con l’obiettivo salvezza ma poi abbiamo preso il via. Peccato che non ci siano i play off da giocare”.

Infine Nuzzi ci svela il suo idolo: “Nessun dubbio, Alessandro Del Piero”.