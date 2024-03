Bayern Monaco-Lazio 3-0; Immobile errore imperdonabile, Guendouzi lotta ma non basta

Il cammino europeo della Lazio termina a Monaco di Baviera agli ottavi di finale. In casa del Bayern Monaco la squadra di Sarri cade per tre a zero travolta da Kane (doppietta) e Muller. Amaro in bocca per i biancocelesti che avevano vinto l’andata all’Olimpico e per il clamoroso errore di Immobile sullo 0-0 all’Allianz Arena che poteva cambiare la storia della partita.

Ecco le pagelle di RomaToday

Provedel 5: Inizia con un’ottima respinta ma poi va in difficoltà. In entrambi i gol di Kane non è esente da colpe: prima poco reattivo e poi respinge sui piedi dell’inglese. Incolpevole sul gol di Muller. Sbaglia pure nella costruzione dal basso.

Marusic 5: Non prende mai Musiala e si fa anticipare e sorprendere da Kane in entrambi i gol dell’attaccante.

Gila 6: Il migliore della difesa laziale. Combatte e si vede e dalle sue parti Kane non sfonda.

Romagnoli 5,5: Perde il duello con gli attaccanti dei bavaresi. Troppo molle e lento nell’1vs1 con Sané che porta al terzo gol tedesco.

Pellegrini 5: Buon primo tempo, nella ripresa sbaglia tutto. Sia avanti che dietro.

Luis Alberto 5,5: Primo tempo più di sostanza che di qualità. Cala nella ripresa. (dall’80’ Kamada s.v.)

Vecino 5,5: Un paio di interventi in recupero importanti ma quando il Bayern accelera va in difficoltà. (dal 61’ Cataldi 5,5: Non riesce a portare palleggio alla squadra).

Guendouzi 6,5: Il migliore della Lazio. Ha esprienza internazionale e si vede. Lotta su ogni pallone e si è fatto vedere anche con iniziative positive in fase offensiva.

Felipe Anderson 6: Il più positivo dell’attacco laziale. Qualche giocata interessante ma poco altro. (dal 76’ Pedro s.v.).

Immobile 4: Troppo grave l’errore sottoporta. Il suo colpo di testa termina fuori ed è lo sliding doors della partita e della qualificazione. Errore non lui, imperdonabile in una serata come questa. (dal 61’ Castellanos 5,5: Mai servito dai compagni non incide).

Zaccagni 5,5: Qualche accelerazione e spunti buoni a metà. Ancora deve trovare la miglior condizione. (dal 61’ Isaksen 5,5: Ci prova ma senza successo. Sbatte continuamente sulla difesa tedesca).

Sarri 5: L’approccio alla partita è ottimo, quasi sorprendente. I due gol nel finale di primo tempo sono stati una doccia fredda che ha rotto le certezze laziali. Nella ripresa la squadra non mette in campo carattere e reazione subendo soltanto il palleggio avversario.