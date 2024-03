Bayern Monaco-Lazio, la diretta. Le formazioni ufficiali: sorpresa c'è Immobile, sorpresa Pellegrini in difesa

Alle ore 21:00 il fischio d'inizio del ritorno dell'ottavo di Champions League fra Bayern Monaco e Lazio. All'Olimpico la squadra di Sarri si è imposta per uno a zero. Per passare il turno a Immobile e compagni basta il pareggio. Più di 3mila i tifosi laziali in trasferta a Monaco di Baviera.

La Lazio potrà contare su un tifoso speciale questa sera

Una sola sorpresa nell'undici titolare della Lazio. Infatti Sarri schiera Luca Pellegrini dopo l'espulsione e conseguenti polemiche contro il Milan. Al centro dell'attacco torna titolare Immobile match winner della sfida di andata.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Luis Alberto, Vecino, Guendouzi; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Tuchel che si gioca la panchina, rispolvera De Ligt dovendo fare a meno dello squalificato Upamecano. In attacco c'è il capitano dell'Inghilterra Harry Kane.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerriero; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.