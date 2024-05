Bayer Leverkusen-Roma 2-2: Paredes non basta, giallorossi fuori dall'Europa League

La Roma pareggia per due a due contro il Bayer Leverkusen e viene eliminata dall'Europa League. I giallorossi dopo il due a zero dell'Olimpico recuperano il match con la doppietta di Paredes su rigore. Nel finale però lo sfortunato di autogol di Mancini infrange i sogni di rimonta romanista e nel recupero arriva il pareggio dei tedeschi che mantengono la loro imbattibilità. Si ferma in Germania la corsa alla coppa di De Rossi.

Tabellino

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kobar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong (dal 90’ Stanisic), Xhaka, Hofmann (dall’81’ Wirtz), Grimaldo (da 90’Kossounou); Adli, Palacios, Hlozek (dal 74’ Schick). All.: Xabi Alonso

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Spinazzola (dal 21’ Zalewski); El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini (dall’81’ Abraham), Angeliño (dall’81 Smalling); Azmoun (dal 72’ Bove), Lukaku. All.: De Rossi

Marcatori: 43’, 66’ Paredes (R), 82’ aut. Mancini (R), 97' Stanisic (B)

Ammoniti: Tapsoba (B), Tah (B), Adli (B); Mancini (R), Pellegrini (R), Paredes (R), Zalewski (R)

Arbitro: Makkelie (NED)

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 6,5: Compie grandi miracoli e tiene a galla più volte la Roma. Sfortunato nell'autogol. L'uscita era perfetta, ma Smalling lo disturba in maniera determinante.

Mancini 5,5: Sfortunato. L'eroe giallorosso anche questa volta, dopo la finale di Budapest, si scontra ed esce sconfitto contro la Dea Bendata. Altro autogol europeo pesantissimo.

N’Dicka 6,5: Il migliore della difesa romanista.

Spinazzola 6: Approccia bene ma alza subito bandiera bianca per infortunio. (dal 21’ Zalewski 5: Impresentabile. Sbaglia tutto e di più).

El Shaarawy 6: Ci mette tutto se stesso per limitare Frimpong. In avanti si inventa una gran conclusione, bravo il portiere a negare lui il gol.

Cristante 5,5: Combatte ma è poco lucido nelle giocate.

Paredes 8: Una doppietta su rigore da campione. Si assume la responsabilità e non sbaglia ma per la squadra non basta.

Pellegrini 5,5: Tanta, tantissima corsa a discapito della qualità. Spreca un paio di ottimi palloni. (dall'81' Abraham 5,5: Incosistente).

Angelino 5,5: Soffre tanto Frimpong. (dall'81' Smalling 5: Decisivo in negativo. Contrasta involontariamente Svilar e causa l'autogol di Mancini).

Azmoun 6: Non brilla l’iraniano ma ha il merito di guadagnarsi il primo rigore che riapre il discorso qualificazione. (dal 72’ Bove)

Lukaku 5: Non difende e non gioca un pallone. Nei momenti decisivi lui non c'è mai e lo conferma anche stasera.

All.: De Rossi 6: La Roma crea ma subisce tantissimo e troppo. Resta in partita fino all'autogol di Mancini. Da quel momento è finita.