Tutto sul Bayer Leverkusen, l'avversaria della Roma nella semifinale di Europa League

La Roma ha rimontato ed eliminato il Feyenoord nei quarti di finale di Europa League. Fra gli uomini di Mourinho e la finale di Budapest c'è la doppia sfida in semifinale con i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Il percorso del Bayer Leverkusen

Il Leverkusen dopo un inizio di stagione difficile che ha portato all'arrivo sulla panchina dei tedeschi dell'ex stella spagnola Xabi Alonso, ora naviga al sesto posto della Bundesliga ed è arrivato alle semifinali di Europa League dopo essersi classificato terzo nel girone di Champions League nel girone con Atletico Madrid, Porto e Brugge. Nella fase ad eliminazione diretta le "Aspirine" hanno eliminato il Monaco, il Ferencvaros e per l'ultimo Union Saint Gilloise vincendo in Belgio per 4 a 1. Momento di forma super per i tedeschi che non perdono una partita dal 19 febbraio, sconfitta casalinga in campionato contro il Magonza.

Shick e la rosa del Bayer Leverkusen

Xabi Alonso, ex pupillo di Mourinho, schiera il suo Bayer Leverkusen con un 3-4-2-1 fatto di tanta corsa sugli esterni con Bakker sull'esterno sinistro osservato speciale. La forza dei tedeschi sta nel ritmo alto che danno alla partita mentre in fase difensiva concendono molto. Nella rosa tedesca spicca l'ex Schick che a Roma non ha lasciato il segno. Al momento infortunato è in dubbio la sua presenza contro la Roma. Tante conoscenze del campionato italiano nella rosa di Xabi Alonso da Amiri passato al Genoa a Diaby (pericolo numero uno) con un passato al Crotone e al PSG. Stella della squadra è Florian Wirtz centrocampista tedesco classe 2003 (valutato sugli 80 milioni di euro) che ha attirato l'attenzione di grandi club fra cui il Bayern Monaco.

Questa la formazione tipo dei tedeschi:

(3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker; Diaby, Wirtz; Hlozek.

Quando si gioca?

La semifinale fra Roma e Bayer Leverkusen si giocherà nella doppia sfida di andata e ritorno. Il primo round si giocherà allo Stadio Olimpico l'11 maggio mentre il ritorno è in programma una settimana dopo il 18 maggio a Leverkusen alla BayArena che può ospitare circa 30mila tifosi. L'altra semifinale vedrà affrontarsi il Siviglia e la Juventus.