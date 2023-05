Bayer Leverkusen-Roma: le probabili formazioni e dove vedere il ritorno della semifinale di Europa League

Giovedì 18 maggio alle ore 21:00 la Roma giocherà in trasferta contro il Bayer Leverkusen per la partita di ritorno della semifinale di Europa League. L’andata all’Olimpico è terminata 1-0 per la Roma, con rete decisiva di Edoardo Bove. Per approdare alla finale di Budapest (il 31 maggio), ai giallorossi basterà anche strappare un pareggio alla BayArena.

Bayer Leverkusen-Roma, le ultime di formazione

Paulo Dybala sarà a disposizione di Mourinho ma per la panchina. L’argentino, non al meglio, partirà con i compagni ma si accomoderà in panchina entrando soltanto in caso di necessità. L’unica novità di formazione rispetto all’andata sarà l’impiego di Wijnaldum dal primo minuto al posto di belotti. L’olandese si sistemerà a centrocampo insieme a Matic e Bove. Sugli esterni Zalewski e Spinazzola, gli unici a disposizione di Mou. In attacco Abraham supportato da capitan Pellegrini. Rispetto a Bologna (0-0) in porta torna Rui Patricio, in difesa Mancini insieme ad Ibanez e Cristante. Infortunati Smalling, Llorente, El Shaarawy, Celik, Karsdorp e Kumbulla. Indisponibile Solbakken fuori dalla lista Uefa

Anche Xabi Alonso dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti. Nei tedeschi certamente assenti Andrich e Kossounou, infortunati all’andata. Al loro posto Bakker e Amiri.

Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Hlozek. All.: Xabi Alonso.

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

Bayer Leverkusen-Roma, dove vederla

La partita fra Bayer Leverkusen e Roma avrà diverse possibilità di visione. La novità riguarda la Rai che trasmetterà la partita in chiaro su Ra1 e su RaiPlay.

Visibile come di consueto la partita su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la trasferta dei ragazzi di Mourinho tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Match della BayArena trasmesso anche da Sky sui canali Sky Sport Football e Sky Sport o in alternativa in streaming su SkyGo o Now.