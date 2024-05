Bayer Leverkusen-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streaming

Giovedì 9 maggio alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo alla BayArena contro il Bayer Leverkusen per il ritorno delle semifinali di Europa League. Per approdare alla finale di Dublino i giallorossi dovranno vincere contro i Campioni di Germania con tre gol di scarto dopo la sconfitta all’Olimpico per due a zero.

Bayer Leverkusen-Roma, le ultime di formazione

Daniele De Rossi non rischia Dybala. La Joya ha accusato un problema muscolare nella partita contro la Juventus e sta recuperando per il grande impegno contro l’Atalanta, un vero e proprio pareggio per la qualificazione alla prossima Champions League. Al posto della Joya può giocatore titolare Abraham insieme a Lukaku. A centrocampo si schierano El Shaarawy e Pellegrini con Cristante e Paredes. In difesa dopo la nefasta partita di andata di Karsdorp, ci sarà Celik al rientro dalla squalifica. Centrali Smalling e Mancini, terzino Spinazzola. In porta Svilar.

Xabi Alonso valuta pochissimi cambi rispetto all’undici iniziale che ha vinto all’Olimpico. Fra questi c’è Boniface pronto a giocare dal 1’. In panchina l’ex Shick.

Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All.: Xabi Alonso

Roma (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini; Abraham, Lukaku. All.: De Rossi

Bayer Leverkusen-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Bayer Leverkusen e Leverkusen sarà trasmessa sia da Dazn, che su Sky che dalla Rai. Gli utenti Dazn potranno seguire la sfida fra De Rossi e Xabi Alonso collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere il ritorno di Europa League sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport oltre che su SkyGo e Now.

Infine il match in casa dei campioni di Germania sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 1 o in streaming su RaiPlay.