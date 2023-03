Troppo Barcellona, Roma eliminata dalla Women's Champions League

La Roma saluta la Women's Champions League venendo sconfitta per cinque a uno al Camp Nou dal Barcellona. Le giallorosse erano chiamate all'impreva proibitiva di ribaltare lo zero a uno dell'Olimpico, ma in Catalogna non c'è storia. Troppa differenza tecnica e fisica fra le due squadre con il Barcellona che domina e la Roma che soffre come non mai in questa stagione. Di Serturini il gol della bandiera. Il Barcellona è fra le grandi d'Europa e si vede, la Roma deve ancora crescere e chiude la sua prima stagione europea ai quarti di finale.

Barcellona-Roma, la cronaca

All’ottavo contropiede della Roma concluso da un mancino fuori dallo specchio della porta di Serturini. All’11esimo vantaggio del Barcellona con Rolfo che arriva su un pallone vagante in area e batte Ceasar. Al 33esimo raddoppio blaugrana con un sinistro dalla distanza di Leon. Al 48esimo terzo gol del Barcellona, sempre con Rolfo, al termine di un’azione da cineteca. Ad inizio ripresa subito poker blaugrana che porta la firma di Oshoala. Al 53esimo pokerissimo spagnolo con Patri che di testa svetta e batte Ceasar. Al 58esimo la Roma trova il gol con Serturini con un bel destro dal limite dell’area che si spegne all’angolino. Al 63esimo destro di Giacinti parato da Panos. All'87esimo miracolo di Ceasar su una conclusione di Geyse.

Tabellino e pagelle

Barcellona (4-3-3): Panos 6; Bronze 6, Paredes 6,5, Leon 7,5 (dal 74’ Fernandez 6), Rolfo 8 (dall'80' Rabano s,v,); Patri 7, Aitana 6,5, Walsh 6,5 (dal 66’ Engen 6); Hansen 6,5, Oshoala 7 (dal 66’ Geyse 6), Paralluelo 6,5 (dal 66’ Vilamala 6). All.: Giraldez 7

Roma (4-4-1-1): Ceasar 6; Bartoli 5,5 (dal 55’ Di Guglielmo 6), Linari 6, Wenninger 6, Minami 5; Serturini 6,5, Giugliano 6, Losada 5,5 (dal 46’ Greggi 5), Haavi 5 (dal 55’ Glionna 5,5); Andressa 5,5 (da 78' Ciccotti s.v.); Giacinti 6 (dal 74’ Kramzar 6). All.: Spugna 5

Marcatrici: 11’, 45’+3 Rolfo (B), 33’ Leon (B), 46’ Oshoala (B), 53’ Patri (B); 58’ Serturini (R)

Ammonite: Oshoala (B), Fernandez (B)

Arbitro: Hussein (GER)

Le top e flop giallorosse

Serturini 6,5: Trova il gol della bandiera, unica gioia della serata giallorossa.

Giacinti 6: Lotta tanto e lavora sui palloni sporchi. Partita non facile per lei, che ci prova comunque.

Losada 5,5: Brutto ritorno a casa della spagnola. Non incide ed esce dal campo all'intervallo per un infortunio muscolare.

Greggi 5: Brutto ingresso in campo. Colpevole su almeno due gol.