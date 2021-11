UniPomezia, le parole di Di Battista "Una vittoria ci può sbloccare"

C'è fiducia in casa UniPomezia dopo il pareggio con lo Scandicci, e a parlare della prestazione è il centrocampista classe 2000 Matias Di Battista. “E’ stata una partita molto maschia e non spettacolare, ma l’abbiamo affrontata nella maniera giusta, siamo andati in vantaggio ma in questo periodo non ci sta dicendo particolarmente bene ed anche la più piccola sbavatura può rivelarsi decisiva, quindi ci vuole sempre la massima attenzione. Con mister Centioni ci stiamo trovando tutti particolarmente bene. E’ un tecnico che cura molto i particolari preparando bene qualsiasi avversario. Personalmente qui all’Unipomezia ho trovato tutte persone genuine e la società è perfetta. In D ce ne sono davvero poche così. Sono fiducioso perché le prestazioni ci sono, ma adesso solo una vittoria ci può sbloccare anche mentalmente”.