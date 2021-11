Il Cimini beffa il Campus EUR al novantesimo minuto

La buona prestazione non salva il Campus EUR, che cede praticamente all'ultimo minuto contro la Polisportiva Favl Cimini e perde punti preziosi per la classifica. Il primo tempo è targato Campus EUR, che al 10' trovano la traversa di capitan Necci con uno splendido tiro a giro da fuori area. Sette minuti dopo ci prova Cipriani, che raccoglie il lancio di Gabriele e a tu per tu con il portiere prende il palo. Al rientro dagli spogliatoi altra grande chance per il Campus, che si vede salvare sulla linea un colpo di testa che poteva essere decisivo. La Cimini si ricompatta e trova il gol della vittoria al 90', Sabatini recupera la palla da Stufa e infila il portiere con un diagonale su cui non può nulla, regalando vittoria e seconda posizione in classifica agli ospiti.