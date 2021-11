L'Audace annuncia l'acquisto di un terzino ex Genoa

L'Audace non si ferma e annuncia l'ennesimo nuovo acquisto pronto a rinforzare la rosa a disposizione del mister. Per la squadra del girone C di Eccellenza è il turno della presentazione di Andrea De Angelis, terzino classe 2002 con un passato nel Genoa. "Il classe 2002 Andrea De Angelis torna a casa!Dopo lo strepitoso campionato disputato con la maglia dell’Audace (stagione 2019/20)che gli valse la chiamata del Genoa dove è rimasto per tutta la stagione 2020/21 disputando il campionato primavera.In questa stagione ha cominciato nel Monterosi,poi una breve parentesi alla Vis Artena.Nonostante le numerose chiamate dalle serie superiori ha deciso di riabbracciare il progetto Audace.Un altro giovane di valore per mister Scarfini!BENTORNATO ANDREA!!!!".