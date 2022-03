Nuovo Borgo San Martino, le parole di Bernardini "Giocheremo come sappiamo"

La sfida con il Santa Marinella presenta tante insidie per il Nuovo Borgo San Martino, che nelle parole del tecnico Bernardini presenta la sfida di domani. "A questa squadra devo solo che fare i complimenti - ha detto Bernardini - ad inizio campionato non ero convinto come ora: eravamo un po' altalenanti per via di un campionato nuovo e una squadra insieme per la prima volta. Invece siamo stati granitici, affidabili e molto determinati. E i risultati sono frutto della forza di gruppo, di un collettivo che ha puntato a vincere per la squadra. A Santa Marinella ci attende un avversairo organizzato, vivace, una bella squadra. Giocheremo come sappiamo fare noi, dobbiamo essere concreti e non regalare nulla. Vedremo, ma sono fiducioso"