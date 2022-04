Audace, le parole di mister Scarfini “La salvezza diretta? Forse bastano tre punti”

La classifica dell'Audace non dà ancora certezze per la sua salvezza, con nove punti di vantaggio sul Monte San Giovanni Campano quart'ultimo e l'Audace al settimo posto in classifica. “A mio modo di vedere, per la salvezza diretta basteranno tre punti nelle prossime due partite. D’altronde fare 46 punti e non salvarsi direttamente sarebbe incredibile, anche se ovviamente è la particolare formula di quest’anno a rendere tutto più imprevedibile. Al play out non voglio pensare perché è davvero una lotteria, anche se giocarlo in casa sarebbe comunque un vantaggio in più”. Spazio anche all'analisi della vittoria per 1-0 contro il Pontinia. “E’ stata una gara faticosa, ma lo sapevamo. Il Pontinia è una squadra che non merita di retrocedere per i valori degli “over” e per i giovani di qualità che annovera in rosa. Noi, tra l’altro, avevamo già alcune assenze importanti e prima della partita si è aggiunto anche Bussi alla lista degli indisponibili, non era semplice fare una buona gara. Il merito va al gruppo e alla determinazione dei ragazzi che nel corso della stagione hanno sempre messo da parte piccole e grandi problematiche, lavorando a testa bassa e con impegno. Per questo sono soddisfattissimo del rendimento della squadra. I punti conquistati parlano chiaramente: dopo un inizio molto difficile, siamo riusciti a risollevarci anche grazie ad alcuni innesti importanti operati della società sempre in un’ottica di linea verde, ma in un momento in cui non era affatto semplice fare mercato. In questo momento ci siamo messi alle spalle piazze di un certo livello e club che hanno investito, non era scontato”. La prossima sfida dell'Audace è contro il Paliano. “Loro si giocheranno tutte le carte per non retrocedere direttamente, troveremo una squadra avvelenata e sarà battaglia dal primo all’ultimo minuto. Anche noi abbiamo motivazioni altissime e speriamo di recuperare qualche giocatore, anche se chi è sceso in campo nell’ultimo periodo ha fatto molto bene. Inoltre c’è l’incognita sulle temperature che si stanno alzando e probabilmente giocheremo col primo vero caldo di stagione”