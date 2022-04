L'Ostiamare cade in trasferta contro il Gladiator

Si infrange a Cardito contro il Gladiator la striscia positiva dell'Ostiamare, che cade per mano di una doppietta di Mattiolo. La squadra ostiense inizia bene il match con Bertoldi e Lorusso ma il Gladiator riesce ad indirizzare la sfida con la conclusione di Mattiolo in piena area. La reazione dell'Ostiamare però arriva alla fine del primo tempo: Tirelli da angolo trova Sabelli che mette in rete per il gol del pareggio. Nel secondo tempo il Gladiator inizia con più voglia e al 14' passa, è bravo di nuovo Mattiolo ad approfittare di un parapiglia in area per siglare il 2-1. La rimonta dell'Ostiamare viene frustrata ulteriormente da Berardi, che si regala un rosso per un fallo da ultimo uomo. Tiene così il risultato il Gladiator, con la lotta playoff che si complica per gli ostiensi.

Gladiator - Ostiamare 2-1

GLADIATOR: De Luca, Pelliccia, Tomi, Mancini, Ciampi, Luca, Varela, Marin, Mattiolo, Panaioli, Sambou (29’st Pinto). A disp.: Merola, Cassaro, Di Finizio, Dommarco, Garcia, Esposito, Flores, Mistretta. All.: Grimaldi.

OSTIAMARE: Trovato, Rossi (2’st Vagnoni), Lazzeri, Tirelli, Sbardella, Berardi, Bertoldi, Sabelli, Marcheggiani (31’st Cardillo), Lorusso, Pellacani (2’st Compagnone). A disp.: Borrelli, Romeo, Orchi, Bianciardi, Ippoliti, Franchi. All.: Mastrodonato

ARBITRO: Mallardi di Bari (Lauri di Gubbio, Polidori di Perugia).

MARCATORI: Mattiolo 32’pt e 14’st (G), Sabelli 45’pt (O)

ESPULSO: 27’st Berardi (OM) per fallo da ultimo uomo.