Promozione Lazio girone A, i risultati della decima giornata: il Palocco insegue la vetta

Si è conclusa la quattordicesima giornata del girone A di Promozione Lazio.

Vincono tutte le prime 4, insegue il Palocco

Continua il buon periodo del Palocco, che nella trasferta di Tarquinia vince per 2-3 e resta al quarto posto, tenendo il ritmo delle prime 3. Infatti vince la capolista Tolfa, grazie al gol di Moretti contro il Borgo Palidoro, e anche l'Urbetevere seconda in classifica, che ha ragione del Santa Marinella con la doppietta di Cipriani. In zona retrocessione si risveglia il Canale Monterano, vittorioso in casa del DuepigrecoRoma grazie a Barluzzi, mentre la Polisportiva Ostiense impatta a Ronciglione con i gol di Abruzzetti e Wachter. Successo esterno anche per il Parioli, che ringrazia la doppietta di Vittorini ed ha la meglio sul Fregene Maccarese. Brutto pari dell'Ostiantica, che con l'1-1 esterno regala il primo punto del campionato al Castel Sant'Elia.

I tabellini

BORGO PALIDORO - TOLFA 1-2

RONCIGLIONE - OSTIENSE 2-2

FREGENE MACCARESE - PARIOLI 2-4

SANTA MARINELLA - URBETEVERE 2-4

TARQUINIA - PALOCCO 2-3

DUEPIGRECOROMA - CANALE MONTERANO 0-1

CERVETERI - SORIANESE 0-2

CASTEL SANT'ELIA - OSTIANTICA 1-1