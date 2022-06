Nuova Florida, arriva la conferma per mister Bussone

Novità per la Nuova Florida. La squadra del girone G, reduce dal playoff perso per 3-5 con l'Afragolese, ha deciso di confermare il tecnico di questa sua fortunata stagione, Andrea Bussone, con un comunicato sulla sua pagina ufficiale."Anche per la stagione 2022/23 il nostro condottiero sarà Andrea Bussone, che in queste ore ha chiuso l’accordo con il presidente Roberto Manzillo e con il direttore generale Danilo Pizi. Per la nona stagione consecutiva il mister e il suo secondo Fabio Celli, guideranno la nostra prima squadra. Di passi in avanti dal nostro primo giorno insieme ne abbiamo fatti tanti, partendo dalla Promozione siamo arrivati in serie D, con lo storico secondo posto della stagione appena conclusa e la conquista dei playoff. Anno dopo anno abbiamo alzato l’asticella, fare meglio della scorsa stagione non sarà facile ma ci proveremo. In questi giorni mister Bussone è impegnato a Coverciano con il corso UEFA A con diversi ex calciatori professionisti. Per il mercato si sta già lavorando per migliorare ulteriormente la rosa della scorsa stagione.".