Audace, ufficiali delle dimissioni nello staff

L'Asd Audace 1919 comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni irrevocabili per motivi personali del direttore area tecnica Ernesto Talarico. La società ha preso atto e rispettato questa decisione, ringrazia Talarico sentitamente per l'ottimo lavoro svolto in questi mesi, con professionalità massima e totale dedizione alla causa biancorossoblu. L'Asd Audace 1919 augura a Talarico ogni successo e le migliori fortune personali, calcistiche e professionali. Grazie di tutto, direttore!

[comunicato stampa Audace]