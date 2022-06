Audace, ufficiale l'arrivo del nuovo allenatore

Annuncio importante per l'Audace, che oggi ha presentato come nuovo allenatore per la stagione di Eccellenza 2022/2023 Fabio Gerli. Il tecnico 47enne vanta una lunga esperienza nelle serie minori, con campionati vinti tra Anagni, Alatri e Terracina. "Ho accettato con entusiasmo la proposta di collaborazione pervenuta dal Patron Spinelli il quale mi ha illustrato un progetto ad ampio respiro che reputo serio ed ambizioso. Sono consapevole di essere stato scelto tra tanti candidati e la cosa mi ha fatto enormemente piacere e mi inorgoglisce. La società, per tramite del Dg Mastropietro, del Ds Poggi e del Dt Talarico è già al lavoro per allestire una rosa competitiva per ben figurare nel campionato di Eccellenza che si preannuncia molto competitivo viste le velleità di molte società. Ringrazio tutti i componenti della società dell'Audace 1919 che mi hanno accolto con grande calore. L'Audace 1919 è una società ricca di storia e rappresenta, nel panorama calcistico regionale, una realtà solida e con un settore giovanile di notevole rilevanza con oltre un secolo di vita.".