L'Audace puntella la rosa con un nuovo difensore centrale

L'Audace pensa già all'esordio in Eccellenza e si prepara con un grande colpo per la categoria. L'annuncio postato oggi sulla pagina social dell'Audace 1919 è il difensore centrale classe 1985 Daniele Scotto Di Clemente, un vero e proprio veterano della categoria. Di Clemente viene dal Tivoli, in cui ha passato tutta la scorsa stagione, ma la lunghissima carriera del 36enne include squadre come il Serpentara e il Semprevisa. Avvezzo all'Eccellenza, il nuovo difensore centrale dell'Audace ha giocato le ultime tre stagioni per le maglie di Colleferro, Villalba e Tivoli, da cui l'ha prelevato l'Audace. Il compito di Di Clemente sarà guidare il reparto difensivo ed imporre la sua esperienza in un gruppo di giovani, categoria di età su cui l'Audace punta tantissimo. Di Clemente ha già rilasciato ai microfoni virtuali del club le sue prime impressioni da nuovo giocatore dell'Audace 1919. “Ho notato una grande organizzazione e mi ha fatto una bella impressione, non è da tutti, si respira aria di casa. C’è un ottimo gruppo-squadra, tutti ragazzi giovani e bravi con cui mi sono perfettamente integrato. Con il Mister Ciaffi al comando possiamo regalarci belle soddisfazioni!". L'Audace esordirà in campionato domenica 19 settembre in casa contro l'Itri Calcio.