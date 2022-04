Audace, Pralini non molla la presa "Meritiamo di salvarci direttamente"

L'ultimo turno di campionato sarà decisivo per le speranze salvezza dell'Audace, che contro l'Arce (distante solo un punto) si gioca la salvezza nel girone C. Il difensore centrale classe 1993 dell'Audace è carico per la sfida. “La squadra è carica e si è allenata bene. Lo sconforto di domenica per il “match point” sciupato è stato messo alle spalle, il Città di Paliano è stato più cattivo e ora dobbiamo guardare avanti, anche se sappiamo che adesso non dipende solo ed esclusivamente da noi. Al tempo stesso siamo consci che dovremo fare qualcosa in più e poi vedremo cosa sarà successo alla fine delle partite”. L’Audace è alle prese da diverse settimane con diversi problemi di formazione. “Questo tipo di discorso in questo momento non conta nulla. Al di là di chi scenderà in campo, chiunque verrà chiamato in causa dovrà rispondere per forza”. La sfida con l'Arce sarà decisiva per la salvezza di entrambe le squadre. “Che tipo di sfida prevedo? Dipenderà anche dall’atteggiamento degli avversari, ma noi siamo consapevoli che dobbiamo giocare su ritmi alti sfruttando l’età media molto bassa, anche se sempre con la dovuta concentrazione. Stiamo bene e sono convinto che questo gruppo abbia il carattere e le qualità per riuscire a vincere questa partita. I piccoli dettagli possono fare la differenza”. Il peso della sfida non smuove Pralini. “In carriera ho vissuto già questo genere di situazioni, anche se penso che questo gruppo meriterebbe di salvarsi direttamente. Il rischio di fare i play out con 46 punti esiste, purtroppo il format è questo e anche il girone C è stato tosto, ma è inutile lamentarsi o sottolinearlo adesso”.