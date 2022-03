Audace, le parole di Moselli "Dedico il gol alla società"

L'ultima partita dell'Audace li ha visti sconfiggere il forte Ferentino con un gol di Francesco Moselli, attaccante classe 2003 che si è raccontato così ai microfoni virtuali del club laziale. “Lo dedico alla società che ha creduto in me e in particolare al patron Spinelli, ma ovviamente anche al mio papà Domenico che mi ha sempre sostenuto in questi anni. Sono in questa società da sei anni e già nella passata stagione ero nel giro della prima squadra, ma non avevo esordito. Quest’anno sto trovando spazio e domenica scorsa è arrivata la mia prima rete in prima squadra. Devo ringraziare mister Daniele Scarfini per la fiducia, ma anche il tecnico dell’Under 19 Andrea Moroni che mi ha fatto crescere molto. Anche i compagni mi danno consigli preziosi, su tutti Daniele Scotto Di Clemente. Il mio idolo? Anche se per caratteristiche tecniche sono un attaccante esterno, mi piace tantissimo Dybala essendo juventino”.

Moselli prova ad analizzare la vittoria contro il Ferentino. “Ovviamente è stata una gara dura, ma il successo è meritato. Abbiamo giocato un buon calcio e lottato dall’inizio alla fine: la sconfitta di Terracina ci aveva fatto male e volevamo riscattarci. Siamo partiti di slanci e siamo andati in vantaggio a metà frazione, poi prima dell’intervallo siamo un po’ calati. Nella ripresa, però, il loro portiere ha evitato il raddoppio con due grandi parate, mentre noi abbiamo rischiato poco di subire il pari”. L’Audace è ora alla nona posizione a due punti dalla zona salvezza.“Ci crediamo fortemente e ci impegneremo fino alla fine per entrare nelle prime sette. Ora avremo tre partite molto complicate, la prima delle quali col Sora secondo: sarà una sfida simile a quella col Ferentino e noi proveremo a giocarci le nostre carte. All’andata perdemmo di misura al 94esimo e quindi siamo fiduciosi di poter fare anche in casa una buona partita”.