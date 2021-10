L'Audace annuncia un nuovo acquisto in difesa

Nuovo arrivo in casa Audace, con la società laziale che prova a rinforzarsi per un campionato che sembra sempre più combattuto e difficile. Il nuovo arrivo è Daniele Nannini, difensore centrale classe 1998, un rinforzo importante per un reparto che finora si è sempre ben comportato nel girone C di Eccellenza. L'ultima esperienza di Nannini è stata alla Vis Artena, ma il calciatore ha una lunga esperienza nelle serie minori maturata con le maglie di Lupa Roma, Lanusei, Monterosi, Flaminia e Pomezia. Nannini sarà a disposizione di mister Scarfini già per la prossima sfida di campionato, che domenica verrà impegnata l'Audace contro il Ferentino in trasferta.