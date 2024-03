Audace - Luiss 0-1, respinto il ricorso dell'Audace: la decisione del Giudice Sportivo

Non cambia il punteggio di Audace - Luiss, sfida di Eccellenza Lazio valida per la ventisettesima giornata. Il club di Genazzano aveva fatto ricorso per un errore arbitrale avvenuto nella sfida, terminata 0-1 per gli ospiti della Luiss, e a loro parere risultato decisivo per il risultato finale. Non abbastanza per il Giudice Sportivo, che ha valutato di non far ripetere la partita e confermando la vittoria per la Luiss, che così aggancia la Romulea in classifica all'ultimo posto disponibile per la salvezza diretta.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 294 del 06/03/2024; Esaminato il ricorso fatto pervenire nel rispetto delle Norme Federali, dalla Società AUDACE 1919, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per un grave errore tecnico dell’arbitro, avendo lo stesso, al 49 del II tempo, annullato senza motivazione una rete segnata dalla Società. Per l’effetto chiede la ripetizione della gara.

Il ricorso non può essere preso in esame in virtù dell’art 65 lett. B) del C.G.S. che recita: le questioni che possono essere giudicate dal Giudice sportivo non prevedono fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi, ai sensi della Regola 5 del Regolamento di gioco.

PQM

DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla Società AUDACE 1919;

2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio AUDACE 1919 - LUISS SSD

ARL 0 - 1;

3) il contributo va incamerato.