Audace, le parole di Spinelli "Col Ferentino reagiremo"

La sconfitta subita per 3-0 contro il Terracina non è piaciuta al presidente dell'Audace Giuseppe Spinelli. “Quella di domenica scorsa non era l’Audace, abbiamo perso senza farci valere né abbiamo provato a reagire alle offensive della squadra pontina. Praticamente non abbiamo giocato la partita e questo chiaramente non se lo aspettava nessuno: è stata indubbiamente la peggiore gara da quando sono in questo club”. Un risultato che non fa perdere la fiducia a Spinelli. “Ai ragazzi ho detto che un incidente di percorso ci può stare, ma che bisogna immediatamente reagire. La mia fiducia nelle loro qualità è totale, così anche nei confronti dello staff dirigenziale e tecnico. Sono assolutamente fiducioso che la squadra possa centrare un posto tra i primi sette ed evitare almeno i play out per poi pensare a costruire qualcosa di molto importante nella prossima stagione”. La prossima sfida metterà il fortissimo Ferentino alle prese contro l'Audace. “Se sono sicuro che il gruppo reagirà? Ha già cominciato a farlo, Domenica l’Audace farà una prestazione importante”.