Audace, le parole di Matrigiani "La Lupa Frascati? Un avversario fortissimo"

Torna a parlare il DG dell'Audace Roberto Matrigiani, che parla della prossima sfida contro la capolista Lupa Frascati. “Un avversario fortissimo che ha già vinto il campionato e che avevo pronosticato a questi livelli già a dicembre. D’altronde parliamo di un gruppo ben costruito da un direttore sportivo competente come Giordano Moroncelli e composto da giocatori vincenti. Cinque di questi li conosco benissimo avendoli avuti alla Vis Artena: da Costantini a Panella, da Pagliaroli, a Lalli e Tordella. Però anche loro conoscono me e sanno che l’Audace non lascerà nulla di intentato domenica, anzi vinceremo noi”.

L'ultima partita di campionato ha visto l'Audace imporsi sul Gaeta. “Una grande partita e una vittoria meritata visto che la squadra ha dominato dall’inizio alla fine. Un successo frutto della perfetta preparazione della partita studiata da mister Daniele Scarfini e da Alessio Bianchi e tutto lo staff. E poi questo gruppo, a cui serviva solo un po’ di serenità, ha individualità importanti che possono incidere in qualsiasi momento e che talvolta non sono valorizzati dall’ambiente. A tal proposito voglio fare i complimenti al portiere Alessandro Leopizzi che al momento è fuori per motivi extracalcistici e che ha dato un grande contributo alla scalata in classifica dell’Audace”.