Audace, le parole del presidente Spinelli "Il professionismo è il nostro obiettivo"

Il neopatron dell'Audace Giuseppe Spinelli si è concesso per la prima volta ai canali ufficiali dell'Audace, raccontando un po' le sue prime impressioni da presidente e l'inizio di stagione del club laziale di Eccellenza girone C. "Sono sceso in campo in prima linea e voglio fare investimenti importanti per portare questo club prima in D e poi nel mondo del professionismo e da lì gettare le basi per guardare ancora più in alto… Da due anni collaboro con l’Audace a livello di sponsorizzazione, ma da qualche settimana ho deciso di fare un passo più deciso: non sono abituato a conoscere altri numeri che non siano l’uno, non mi piace fare campionati anonimi o vivacchiare. Fino a poco tempo fa ero solo un appassionato di calcio, ma adesso sto togliendo tempo alla mia attività imprenditoriale per cercare di formarmi ed entrare nei meccanismi di questo sport sia dal punto di vista societario che sotto altri aspetti.". Spinelli ha visto la partita persa di misura (0-1) domenica scorsa a Sora: “Una prestazione soddisfacente da parte dei ragazzi che devono mettere in campo sempre quella motivazione: ho fatto loro i complimenti nonostante la sconfitta. A mio parere ci sono tutte le possibilità per fare una stagione importante già quest’anno, il campionato è ancora lungo”.