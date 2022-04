Audace, le parole del presidente Spinelli "Spero di arrivare al quarto posto"

La stagione dell'Audace prosegue in maniera positiva, e il presidente Roberto Spinelli non può che essere contento del cammino nel girone C di Eccellenza Lazio. “I ragazzi hanno fatto il loro dovere contro l’ultima della classe che comunque sta cercando di finire il campionato con molta dignità. Noi abbiamo diversi giocatori infortunati e questo potrebbe essere un problema in vista delle ultime quattro partite, ma la mia speranza è che la squadra riesca ad arrivare al quarto posto”. La prossima sfida sarà con l'Anagni, che precede l'Audace di un solo punto. “Dobbiamo ragionare su una partita alla volta. Tra l’altro domenica sarà davvero una partita molto complicata, speriamo di riuscire a fare una buona prestazione”. Il presidente è contento della stagione in generale ed elogia il direttore generale Roberto Matrigiani: “Da quando è qui ha fatto un piccolo capolavoro. Ma devo ringraziare di cuore tutte le persone dello staff, dai dirigenti più importanti al custode e al magazziniere, oltre che i tecnici e i ragazzi che si stanno impegnando al massimo”